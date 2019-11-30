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Евро-2020

Спрос на билеты на игры сборной России в Петербурге на Евро-2020 превышает количество мест

Россияне сыграют в Петербурге с командами Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня)

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Количество заявок на билеты на матчи группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге с участием сборной России значительно превышает вместимость стадиона. Об этом журналистам сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

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В субботу в Бухаресте прошла жеребьевка групповой стадии турнира. Соперниками сборной России по группе В стали команды Бельгии (13 июня в Петербурге), Финляндии (17 июня в Петербурге) и Дании (22 июня в Копенгагене).

"Даже если бы была сборная Уэльса, стадион заполнился бы до отказа, - сказал Дюков. - Количество заявок на игры в Петербурге значительно превышает число мест. Предпочтительнее было бы не начинать турнир с командой Бельгии, но мы две игры проведем в Петербурге, и в этом есть плюс".

Вместимость стадиона "Санкт-Петербург", который примет матчи турнира, составляет порядка 68 тыс. человек.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Теги
РоссияЕвро-2020Дюков, Александр Валерьевич
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