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Евро-2020

Дюков: сборная России перед чемпионатом Европы сыграет с командой из топ-16 рейтинга ФИФА

На Евро-2020 россияне встретятся в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии
Глава РФС Александр Дюков Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Глава РФС Александр Дюков
© Петр Ковалев/ТАСС

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Сборная России перед чемпионатом Европы 2020 года проведет товарищеский матч против команды из топ-16 рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

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В субботу в Бухаресте прошла жеребьевка группового этапа чемпионата Европы. Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

"Мы уже начали переговоры, есть договоренности, но мы позже объявим команды, с которыми сыграем в марте и конце мая - начале июня, - сказал Дюков. - В том числе это будут и сильные сборные, которые входят в топ-16 [рейтинга ФИФА]".

Первый матч на чемпионате Европы сборная России проведет 13 июня в Санкт-Петербурге против команды Бельгии. Против финнов российская команда также сыграет в Петербурге 17 июня, встреча с датчанами пройдет 22 июня в Копенгагене.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Теги
РоссияЕвро-2020Дюков, Александр Валерьевич
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