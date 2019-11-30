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Евро-2020

Черчесов: жеребьевка Евро-2020 внесла коррективы в процесс планирования контрольных матчей

На турнире россияне сыграют в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV
Описание
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
© EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы 2020 года, которая прошла в субботу в Бухаресте, внесла коррективы в процесс планирования контрольных матчей сборной России по футболу. Об этом журналистам заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

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Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Против бельгийцев российская команда проведет матч 13 июня в Санкт-Петербурге, против финнов - также в Санкт-Петербурге 17 июня, против датчан - 22 июня в Копенгагене.

"До жеребьевки была одна идея, сейчас она немного трансформировалась, потому что, судя по соперникам, нам надо делать коррективы. Пока называть команды не буду", - сказал Черчесов.

Европейское первенство в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

Теги
РоссияЧерчесов, Станислав СаламовичЕвро-2020
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