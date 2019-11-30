Черчесов: начинать Евро-2020 матчем с бельгийцами - минус для сборной России

В субботу в Бухаресте прошла жеребьевка группового этапа чемпионата Европы. Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Сборная России 13 июня сыграет в Петербурге с командой Бельгии, 17 июня - в Петербурге со сборной Финляндии, 22 июня - в Копенгагене с командой Дании.

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Начинать чемпионат Европы 2020 года по футболу матчем против команды Бельгии является минусом для сборной России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

"Не изучал ни первую, ни вторую команду. Понятно, что Уэльс в футбольном мире звучит более статусно, но финны достаточно легко квалифицировались и у них многие футболисты играют за рубежом. Это говорит о том, что их надо системно изучить, чтобы быть готовыми", - сказал Черчесов.

"Начинать с бельгийцами - минус, заканчивать с датчанами - тоже минус. Два минуса дают плюс. Скажем так, философски", - заключил специалист.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.