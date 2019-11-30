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Евро-2020

Черчесов: начинать Евро-2020 матчем с бельгийцами - минус для сборной России

Встреча пройдет 13 июня в Петербурге
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Григорий Дукор/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
© Григорий Дукор/ТАСС

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Начинать чемпионат Европы 2020 года по футболу матчем против команды Бельгии является минусом для сборной России. Такое мнение журналистам высказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

В субботу в Бухаресте прошла жеребьевка группового этапа чемпионата Европы. Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Сборная России 13 июня сыграет в Петербурге с командой Бельгии, 17 июня - в Петербурге со сборной Финляндии, 22 июня - в Копенгагене с командой Дании.

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"Не изучал ни первую, ни вторую команду. Понятно, что Уэльс в футбольном мире звучит более статусно, но финны достаточно легко квалифицировались и у них многие футболисты играют за рубежом. Это говорит о том, что их надо системно изучить, чтобы быть готовыми", - сказал Черчесов.

"Начинать с бельгийцами - минус, заканчивать с датчанами - тоже минус. Два минуса дают плюс. Скажем так, философски", - заключил специалист.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Теги
РоссияЧерчесов, Станислав СаламовичЕвро-2020
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