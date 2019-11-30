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Евро-2020

Газзаев уверен, что сборная России выйдет из группы на Евро-2020 вместе с бельгийцами

Бывший тренер национальной команды считает, что главной задачей для сборной на турнире является именно выход из группы
Валерий Газзаев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Валерий Газзаев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная России по футболу выйдет из группы на чемпионате Европы 2020 года вместе с командой Бельгии. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

В субботу в Бухаресте прошла жеребьевка групповой стадии чемпионата Европы 2020 года. Соперниками россиян по группе В стали команды Бельгии, Дании и Финляндии. В первом матче на турнире россияне сыграют с бельгийцами 13 июня в Санкт-Петербурге. Во втором туре 17 июня российская команда в Петербурге встретится со сборной Финляндии, в заключительном туре сборная России 22 июня проведет матч в Копенгагене с командой Дании.

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"Группа непростая, но я абсолютно уверен, что из нее выйдут сборные России и Бельгии. Это фавориты группы, учитывая, что обе команды были в восьмерке сильнейших на чемпионате мира", - сказал Газзаев.

Сборная Дании проведет на групповой стадии все три матча в Копенгагене. "Это является их небольшим преимуществом. Что касается финнов, то они впервые попали на чемпионат Европы и, конечно же, проявят максимальную отдачу и старание", - отметил он.

Главной задачей для сборной России является именно выход из группы, считает Газзаев. "Думаю, ее вполне реально решить. После этого можно говорить о дальнейших перспективах", - подчеркнул он.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Теги
Газзаев, Валерий ГеоргиевичЕвро-2020
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