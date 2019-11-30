Игнатьев: сборной России придется форсировать подготовку к игре с бельгийцами на Евро-2020

В субботу в Бухаресте прошла жеребьевка групповой стадии чемпионата Европы 2020 года. Соперниками россиян по группе В стали команды Бельгии, Дании и Финляндии. Сборная России 13 июня сыграет в Петербурге с командой Бельгии, 17 июня - в Петербурге со сборной Финляндии, 22 июня - в Копенгагене с командой Дании.

"Жребий вполне приемлемый, это не группа смерти, - сказал Игнатьев. - Но в финальной части чемпионата Европы нет проходных матчей, посмотрев на все сборные, могу сказать, что это, конечно, не чемпионат мира, где заведомо есть слабые команды. У сборной России есть все основания, чтобы занять второе место в группе. У нас, на мой взгляд, неудачный календарь, первая игра с командой Бельгии, вот если бы начинали с финнами, то приобрели бы три очка, а дальше достаточно было бы двух баллов, чтобы пройти в следующую стадию".

"Перед бельгийцами придется форсировать подготовку, чтобы быть максимально готовыми в плане функционального состояния. Ничья нас устроит, Станислав Черчесов знает, как выстраивать тактику с такими командами. Все силы надо бросать на датчан и финнов, эти команды вполне по зубам, по крайней мере, матч со сборной Финляндии - это те три очка, которые необходимо брать точно. С датчанами у нас равные шансы, здесь, наверное, придется приложить очень много усилий", - отметил Игнатьев.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.