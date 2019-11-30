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Летние неолимпийские виды спорта

Порядка 1,5 тыс. зрителей посетили церемонию вручения премии "Торнадо" по айкидо

Мероприятие прошло на территории УСК ЦСКА им. А. Я. Гомельского
Описание
© Сергей Карпухин

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения премии Национального совета айкидо России "Торнадо" состоялась в субботу в Москве. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Церемония состоялась в рамках Всероссийского фестиваля айкидо "Торнадо". Мероприятие проходило на территории УСК ЦСКА им. А. Я. Гомельского.

Лауреатами премии стали шесть человек - Алексей Коротков (за успехи в развитии детского айкидо), Алексей Власов (за достижения в обеспечении развития айкидо), Виктор Садыков (за верность традициям айкидо), Евгения Евсюкова (за вклад в развитие и популяризацию айкидо), представитель Узбекистана Рашид Халидов (айкидо без границ) и Юрий Давыдов (за развитие айкидо в России).

Всего в мероприятиях фестиваля приняли участие более 800 атлетов не только из регионов России, но и из Белоруссии, Узбекистана и Польши. Торжественную церемонию вручения премии "Торнадо" посетили порядка 1,5 тыс. зрителей, которым были представлены яркие шоу, показательные выступления лучших айкидок, а также творческих коллективов.

Премия "Торнадо" - высшее признание заслуг в области развития айкидо в России, она проводится с целью поощрения усилий, направленных на популяризацию айкидо в стране, а также содействие массовому развитию боевых искусств и пропаганды здорового образа жизни.

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Летние неолимпийские виды спорта
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