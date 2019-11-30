Главный тренер сборной Финляндии не исключил возвращения Романа Еременко в команду

В субботу в Бухаресте прошла жеребьевка групповой стадии чемпионата Европы 2020 года. Сборная Финляндии сыграет в группе B с командами России, Бельгии и Дании.

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва не исключил возвращения в состав команды полузащитника "Ростова" Романа Еременко. Об этом он рассказал журналистам.

"С Романом мы пока не обсуждали его возвращение, но, возможно, сделаем это позже", - сказал Канерва.

Еременко не вызывался в сборную Финляндии с сентября 2016 года. Всего за национальную команду он провел 73 матча и забил 5 голов. В ноябре 2016 года Союз европейских футбольных ассоциаций дисквалифицировал Еременко на два года. Причиной санкций стала положительная допинг-проба полузащитника, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов (тогда футболист выступал за московский ЦСКА - прим. ТАСС), в которой были обнаружены следы кокаина.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.