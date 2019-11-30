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Евро-2020

Тренер команды Финляндии по футболу назвал Дзюбу оружием сборной России

Маркку Канерва считает, что у россиян действительно сильная команда
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва EPA-EFE/BOGDAN CRISTEL
Описание
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва
© EPA-EFE/BOGDAN CRISTEL

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Главный тренер команды Финляндии по футболу Маркку Канерва отметил нападающего Артема Дзюбу в составе сборной России. Об этом Канерва рассказал журналистам.

В субботу в Бухаресте состоялась жеребьевка финальной части чемпионата Европы 2020 года. Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Дзюба в отборочном турнире забил девять голов в 10 матчах.

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"Конечно, я знаю Станислава Черчесова, на чемпионате мира он отлично поработал, у него действительно сильная команда. Знаю ли я игроков? Дзюба, нападающий под два метра, он забил немало голов в отборе. В российской команде много квалифицированных игроков, но он настоящее оружие, нацеленное на атаку", - сказал Канерва.

Футболисты из Финляндии впервые будут участвовать в европейском первенстве. Сборная России 13 июня сыграет в Петербурге с командой Бельгии, 17 июня - в Петербурге со сборной Финляндии, 22 июня - в Копенгагене с командой Дании.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

Теги
ФинляндияРоссияЕвро-2020Дзюба, Артем Сергеевич
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