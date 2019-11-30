Участниками регионального этапа фестиваля ГТО в Ивановской области стали 30 семей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Порядка 30 семей приняли участие в региональном этапе конкурса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Ивановской области. Об этом ТАСС в субботу рассказала директор регионального центра ГТО и массового спорта Елена Лялюева.

Региональный этап фестиваля "Папа, мама, я, ГТО - одна семья" прошел в субботу в городе Шуя.

"Участие в региональном этапе конкурса ГТО "Папа, мама, я, ГТО - одна семья" приняли 30 команд - победителей муниципальных этапов. Участники выполняли нормативы комплекса ГТО, в программу конкурса также вошла эстафета, которая прошла просто на ура. Эстафету составили из нормативов ГТО: сначала вся семья выполняла челночный бег, после этого ребенок выполняет прыжок с места, на следующем этапе мама выполняла поднимание корпуса, после чего папа делал отжимания, на заключительном этапе каждый член семьи должен был попасть снарядом в цель. Судьи фиксировали время, правильность выполнения нормативов и командную сплоченность", - рассказала Лялюева.

Программа ГТО существовала с 1931 по 1991 год, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.