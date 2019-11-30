Брагин: опыт Ларионова и Хабибулина должен помочь молодежной сборной РФ по хоккею на ЧМ

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Опыт олимпийских чемпионов и обладателей Кубка Стэнли Николая Хабибулина и Игоря Ларионова должен пойти на пользу тренерскому штабу молодежной сборной России по хоккею и самой команде. Об этом ТАСС рассказал главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин.

Ранее Федерация хоккея России объявила о том, что советник главы штаба национальной сборной России по хоккею Ларионов и тренер вратарей олимпийской сборной (команда ближайшего резерва) Хабибулин вошли в тренерский штаб команды. Они заменят Юрия Бабенко и Владимира Куликова.

"У Николая Хабибуллина и Игоря Ларионова большой опыт в хоккее. Думаю, этот опыт послужит на пользу как тренерскому коллективу, так и команде, - сказал Брагин. - Все мы настроены на то, чтобы проделать хорошую работу и подвести команду к старту чемпионата мира в оптимальной форме. Хочу поблагодарить Юрия Бабенко и Владимира Куликова, они проделали хорошую работу, вложили в эту команду много сил".

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года в Чехии. "В настоящий момент проводим заключительные консультации по составу, в ближайшие дни представим расширенный список игроков. Впереди у нас ключевой сбор - сначала будем тренироваться в Новогорске, затем отправимся в Чехию, сыграем два товарищеских матча. Работа идет согласно плану", - подчеркнул Брагин.

Сборная России сыграет в группе В с командами США, Канады, Чехии и Германии, всего в турнире примут участие 10 команд, разделенные на две группы. В четвертьфиналы выйдут четыре сильнейшие команды из каждой группы.