Павлюченко: неудача с бельгийцами может пойти россиянам на пользу в других играх Евро

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поражение от сборной Бельгии в первом матче чемпионата Европы по футболу может сыграть на пользу для россиян в оставшихся двух матчах турнира. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Роман Павлюченко.

По итогам жеребьевки в Бухаресте сборная России сыграет с бельгийцами, датчанами и финнами. Первый матч россияне проведут против команды Бельгии.

"Хорошо, что играем первый матч с бельгийцами: злее будем, в случае поражения ребята будут понимать, что в оставшихся двух играх надо будет показывать 100-процентный результат. Когда идет отборочный цикл, то понимаешь, что впереди много времени, много игр. Здесь же чемпионат Европы, меньше намного игр, другой настрой. Ребята будут понимать, что всего три игры, не будут растягивать до последнего матча", - сказал Павлюченко.

Россияне уступили бельгийцам в двух встречах (1:3, 1:4) в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. "Не радует, что они нам снова попались, так как шансов их обыграть у нас немного. Но ничего страшного в этом нет - это чемпионат Европы, в 2008 году у нас были в группе испанцы, и было понятно, что мы их не обыграем. Сейчас у нас в группе, помимо бельгийцев, датчане и финны, так что неудачная игра с первыми еще ни о чем не говорит, и из группы реально можно выйти", - подчеркнул бывший форвард сборной России.

По регламенту турнира, из группы в 1/8 финала выходят первые две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные, занявшие в своих группах третье место.

"Шансов с бельгийцами мало, финнов и датчан мы обыгрывать обязаны, но это зависит от того, как команда подготовится. Считаю, что из группы можно выходить даже со второго места. Сборные Дании и Финляндии - команды одного уровня. Их можно сравнить с шотландцами и англичанами в плане того, что они бегут и бьются всего 90 минут, и нам такие команды по силам", - сказал Павлюченко.