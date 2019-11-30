Голодец: сборная России сделает все, чтобы показать на ЧЕ-2020 красивый футбол

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сборная России сделает все, чтобы на чемпионате Европы 2020 года показать красивый и результативный футбол. Об этом ТАСС заявила вице-премьер РФ и председатель наблюдательного совета оргкомитета турнира Ольга Голодец.

В субботу в Бухаресте прошла жеребьевка группового этапа чемпионата Европы. Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Первый матч турнира сборная России проведет 13 июня в Санкт-Петербурге против команды Бельгии, встреча начнется в 22:00 мск. 17 июня россияне также в Санкт-Петербурге встретятся с финнами, начало - 16:00 мск, с датчанами российская команда сыграет 22 июня в Копенгагене, начало - 22:00 мск.

"Уверена, что чемпионат станет настоящим праздником футбола, - сказала Голодец. - Напомню, что Санкт-Петербург примет три матча группового этапа чемпионата, в том числе здесь пройдут два матча с участием нашей сборной, и матч четвертьфинала. Мы уверены, российская сборная сделает все, чтобы показать красивый, техничный и результативный футбол. Будем поддерживать нашу команду".

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.