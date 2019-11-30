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Евро-2020

Александр Медведев ожидает большого наплыва финских болельщиков в Петербург на матчи ЧЕ

Встреча сборных России и Финляндии пройдет 17 июня

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Участие сборной Финляндии в одной группе с россиянами на чемпионате Европы по футболу 2020 года обеспечит большой наплыв болельщиков команды в Петербург. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев.

Жеребьевка группового этапа турнира прошла в субботу в Бухаресте. Сборные России и Финляндии сыграют в группе B с командами Бельгии и Дании. Вместо финнов в группу В могли попасть валлийцы. Финны сыграют в Петербурге против россиян (17 июня) и бельгийцев (22 июня).

"Мы ожидаем большого притока финских болельщиков и в этом большой плюс, потому что им можно сесть на поезда "Аллегро" и приехать за короткое время в Петербург, - сказал Медведев. - Финская сборная сейчас на подъеме, поэтому она и попала в финальную часть, и я бы не стал ее недооценивать. Тем более они играют по исландской модели: очень самоотверженно, не жалея себя, поэтому я бы мог провести параллели с игрой исландской сборной".

По словам Медведева, слабых команд на чемпионате Европы не будет. "Было бы неплохо, если бы мы в юбилейный год чемпионата Европы повторили свой успех (60 лет назад сборная СССР стала первым обладателем Кубка Европы - прим. ТАСС). Мне кажется, что расклад в нашей группе неплохой", - подчеркнул он.

Сборная Бельгии дважды обыграла россиян (3:1, 4:1) в отборочном турнире чемпионата Европы и сыграет с россиянами в первом матче на турнире 13 июня в Петербурге. "Сейчас у нас сбельгийцами серия из двух поражений. Было бы неплохо, если бы она закончилась на третьем матче", - отметил Медведев.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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