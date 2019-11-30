Сборная России проиграла итальянцам в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу

ТАСС, 30 ноября. Сборная России по пляжному футболу в дополнительное время со счетом 7:8 уступила команде Италии в полуфинале чемпионата мира. Турнир проходит в Парагвае.

В составе российской команды голы забили Андрей Новиков (4-я минута), Алексей Макаров (14, 35), Федор Земсков (22, 24) и Кирилл Романов (25, 31).

В четвертьфинале сборная России обыграла действующего победителя турнира команду Бразилии (4:3). В матче за третье место россияне сыграют с проигравшим в полуфинальной встрече между португальцами и японцами, которая пройдет в ночь на воскресенье. Финал и матч за третье место пройдут 1 декабря.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится с 1995 года, турнир проходит раз в два года. Сборная России дважды одерживала победу на мировых первенствах (2011, 2013), в 2015 году россияне завоевали бронзовые награды. Итальянцы по одному разу становились серебряными (2008) и бронзовыми (1996) призерами. Рекорд по количеству побед на чемпионатах мира принадлежит сборной Бразилии (14 раз).