Матчи "Зенит" - "Спартак" и "Локомотив" - "Динамо" продолжат программу 18-го тура РПЛ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Программа 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится двумя воскресными матчами. В московском дерби столкнутся "Локомотив" и "Динамо", а петербургский "Зенит" примет столичный "Спартак".

Изначально на воскресенье было назначено три матча, но домашняя встреча "Сочи" с "Оренбургом" была перенесена в силу форс-мажорных обстоятельств. За два дня до игры сочинский клуб сообщил, что 10 футболистов заболели ангиной после возвращения из Уфы, из-за чего была отменена тренировка в рамках подготовки к матчу с "Оренбургом". В субботу РПЛ сообщила, что матч перенесен на 2020 год, точная дата будет определена позднее. Как заявил ТАСС бывший врач сборной России Юрий Васильков, игроки "Сочи" смогут полностью восстановиться через две недели.

"Локомотив" начнет встречу с "Динамо" на своем поле в 16:30 мск, матч обслужит Сергей Карасев. Удачное начало сезона в исполнении "Локомотива" сменилось непростыми временами ближе к экватору чемпионата. Долгая череда травм основных футболистов заставляла главного тренера Юрия Семина постоянно изыскивать внутренние ресурсы, что не всегда давало результат, в последних пяти матчах РПЛ красно-зеленые победили дважды (два раза сыграли вничью и потерпели одно поражение). Также "Локомотив" лишился шансов на еврокубковую весну, поскольку за тур до окончания группового этапа Лиги чемпионов команда Семина занимает последнее место в группе D, имея в активе три очка, догнать идущий третьим немецкий "Байер" (6 очков) не получится из-за статистики личных встреч, даже если железнодорожники одержат победу в матче шестого тура против испанского "Атлетико".

Однако несмотря на препятствия, "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. Перед матчем с "Динамо" в лазарете находятся защитник Борис Ротенберг, полузащитники Жоау Мариу и Джефферсон Фарфан, а также нападающий Лука Джорджевич.

Игра с "Локомотивом" станет третьей для Кирилла Новикова в качестве главного тренера "Динамо", ранее он был исполняющим обязанности. Дебют закончился победой над казанским "Рубином", а затем бело-голубые обыграли на своем поле "Ростов" (2:1). После назначения Новикова дела у "Динамо" явно идут в гору, команда не знает поражений в последних пяти матчах РПЛ, впервые c августа забил Максимилиан Филипп, который оформил дубль во встрече с "Ростовом". "Динамо" занимает восьмую строчку в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.

Динамовцы не имеют травмированных футболистов, однако встречу с железнодорожниками из-за перебора желтых карточек пропустит полузащитник Себастьян Шиманьский.

Петербург против Москвы

Матч между "Зенитом" и "Спартаком" начнется в 19:00 мск, главным арбитром назначен Виталий Мешков. Также на игре будет работать система видеоассистента рефери (VAR), за которую будут отвечать Михаил Вилков и Евгений Турбин. 15 ноября глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что Вилков отстранен от судейства после матча 15-го тура между "Зенитом" и ЦСКА (1:1).

Петербуржцы являются единоличным лидером турнирной таблицы, они набрали 39 очков. Подопечные Сергея Семака одержали 12 побед при трех ничьих и двух поражениях, также у сине-бело-голубых самый высокий показатель по разнице забитых (33) и пропущенных (9) мячей. Одним из лидеров таблицы бомбардиров является Артем Дзюба, который забил десять мячей, также нападающий лидирует по показателю гол +пас, в активе россиянина девять голевых передач.

Возглавивший 14 октября красно-белых Доменико Тедеско начинает налаживать ситуацию в команде, по-новому раскрывается хавбек Зелимхан Бакаев, который перестал играть на фланге и стал больше действовать в центре полузащиты. Уже три мяча при немецком специалисте забил Джордан Ларссон, который подвергался критике при бывшем главном тренере Олеге Кононове из-за отсутствия голов и должного уровня игры. После 17 матчей "Спартак" занимает седьмое место с 22 очками, отрыв от идущего пятым "Ростова" составляет девять очков, москвичи не вернутся в пятерку лидеров до зимней паузы.

В предстоящей встрече Тедеско рискует получить одноматчевую дисквалификацию. 34-летний специалист успел получить три желтые карточки за слишком активные беседы с судьями, следующее предупреждение не позволит немцу руководить командой в очередном матче.

Матч первого круга завершился минимальной победой "Зенита" со счетом 1:0. В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью - матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 0:0, а в московской игре команды забили по одному мячу.