Шайба Проворова в овертайме принесла "Филадельфии" победу над "Монреалем" в матче НХЛ

ТАСС, 1 декабря. "Филадельфия" в овертайме победила "Монреаль" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов забросил шайбу, которая принесла победу клубу.

В составе победителей отличились Оскар Линдблум (28-я минута), Кевин Хейз (29), Трэвис Конечны (42) и Проворов (61). У "Монреаля" шайбы забросили Джоэл Армиа (1) и Томаш Татар (29, 44).

Проворов провел на площадке 27 минут 41 секунду, что стало лучшим результатом в матче. 22-летний защитник нанес два броска и совершил три силовых приема. Он забросил шестую шайбу в сезоне и набрал 17-е очко за результативность. Всего за 273 матча в регулярных чемпионатах НХЛ Проворов набрал 114 очков (36+78).

"Филадельфия" занимает третье место в Восточной конференции, набрав 35 очков в 27 матчах. "Монреаль" располагается на десятой строчке, имея в активе 28 баллов после 26 игр. В следующем матче "Филадельфия" примет "Торонто" в ночь на среду, "Монреаль" в ночь на понедельник сыграет в гостях с "Бостоном".