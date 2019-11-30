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НХЛ

Шайба Проворова в овертайме принесла "Филадельфии" победу над "Монреалем" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3
Иван Проворов AP Photo/Matt Slocum
Описание
Иван Проворов
© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 1 декабря. "Филадельфия" в овертайме победила "Монреаль" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов забросил шайбу, которая принесла победу клубу.

В составе победителей отличились Оскар Линдблум (28-я минута), Кевин Хейз (29), Трэвис Конечны (42) и Проворов (61). У "Монреаля" шайбы забросили Джоэл Армиа (1) и Томаш Татар (29, 44).

Проворов провел на площадке 27 минут 41 секунду, что стало лучшим результатом в матче. 22-летний защитник нанес два броска и совершил три силовых приема. Он забросил шестую шайбу в сезоне и набрал 17-е очко за результативность. Всего за 273 матча в регулярных чемпионатах НХЛ Проворов набрал 114 очков (36+78).

"Филадельфия" занимает третье место в Восточной конференции, набрав 35 очков в 27 матчах. "Монреаль" располагается на десятой строчке, имея в активе 28 баллов после 26 игр. В следующем матче "Филадельфия" примет "Торонто" в ночь на среду, "Монреаль" в ночь на понедельник сыграет в гостях с "Бостоном".

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