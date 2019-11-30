"Два минуса дают плюс". Российские футболисты узнали, с кем и когда сыграют на Евро

Подопечные Станислава Черчесова начнут турнир матчем против бельгийцев в Санкт-Петербурге, затем там же сыграют с финнами, а завершат групповой этап матчем с командой Дании в Копенгагене

БУХАРЕСТ, 1 декабря. /ТАСС/. Сборная России узнала всех соперников по групповому этапу чемпионата Европы по футболу. Турнир пройдет летом следующего года. В компанию к бельгийцам и датчанам попали финны, с которыми команда Станислава Черчесова сыграет во втором туре в Санкт-Петербурге. Там же она и начнет турнир - первым ее соперником на Евро будет лучшая на сегодня команда мира, согласно рейтингу ФИФА (Международной федерации футбола), - сборная Бельгии. Заключительный матч российская команда проведет в Копенгагене.

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Жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы прошла в субботу в Бухаресте - в одном из 12 городов, которые примут матчи турнира. Столь необычный формат был выбран Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по случаю 60-летия турнира. Еще до начала жеребьевки, по итогам квалификации, сборная России уже знала двух соперников по групповому этапу, ими стали команды Бельгии и Дании. На такой расклад повлиял регламент распределения команд по группам финальной стадии Евро, который предполагал ряд ограничений. В частности, УЕФА исключил вероятность, при которой российская команда может до начала плей-офф сыграть с украинцами или косоварами. На итоговый расклад повлияло и проведение матчей в Санкт-Петербурге - с учетом того, что датчане также будут принимать матчи турнира, еще одна команда из страны-хозяйки турнира в группу B попасть не могла. Время и место Главная интрига жеребьевки заключалась в том, кто в этой группе станет четвертой командой и каким будет календарь матчей. На вакантное место претендовали сборные Уэльса и Финляндии. В итоге бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс, который наравне с Андреем Аршавиным был одним из десяти участников жеребьевки, определил Уэльс в группу A, а Финляндию - в группу B. Таким образом, 13 июня россияне сыграют с командой Бельгии (22:00 мск), 17 июня со сборной Финляндии (16:00), 22 июня - с командой Дании (22:00).

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Календарь турнира Черчесова и руководство Российского футбольного союза (РФС) не обрадовал. "Не изучал ни первую, ни вторую команду, понятно, что Уэльс в футбольном мире звучит более статусно, но финны достаточно легко квалифицировались, у них многие футболисты играют за рубежом, - сказал Черчесов. - Это говорит о том, что их надо системно изучить, чтобы быть готовыми. Начинать с бельгийцами - минус, заканчивать с датчанами - тоже минус, два минуса дают плюс, скажем так, философски". Жеребьевка внесла коррективы в планы сборной по формированию списка соперников при подготовке к Евро. Президент РФС Александр Дюков отметил, что одна из команд обязательно будет входить в число лучших в мире, конкретно - в число 16 лучших команд рейтинга ФИФА. "Если говорить о сборной Финляндии, то она достаточно уверенно провела отборочный турнир, - прокомментировал глава РФС итоги жеребьевки. - Понятно, что у них будет дебют [на Евро], но эту команду, как и сборную Дании, отличает хорошая организация игры, у нее есть достаточное число игроков, которые играют в сильных европейских чемпионатах".

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Чуть позже Польский футбольный союз объявил о том, что их команда станет соперником россиян по контрольному матчу 2 июня. Еще одним соперников поляков при подготовке к Евро станет команда Украины, которая во время жеребьевки также договорилась о матче с действующими чемпионами мира французами, игра должна пройти 27 марта. Что касается возможного матча России и Украины на стадии плей-офф Евро, то пока обе федерации предпочитают эту тему не затрагивать. "Для нас важно, чтобы Украина выступила как можно лучше, на соперников мы будем смотреть по ходу турнира", - сказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Задачи и шансы Говоря о задачах сборной России на турнир, Дюков отметил, что первоначальной целью команды является выход из группы. "После этого можно будет ставить новые цели", - заметил он. Гарантированно в плей-офф турнира попадают две лучшие команды каждой из групп, также из группы выйдут четыре из шести команд, занявших третье место. Все эксперты признают, что фаворитом группы B является сборная Бельгии, которая играла с российской командой в квалификации. Там она дважды победила россиян: со счетом 3:1 и 4:1. Несмотря на столь солидное преимущество над соперником, главный тренер Роберто Мартинес осторожно оценивает шансы своей команды на победу в Петербурге, где в прошлом году бельгийцы под его руководством заняли третье место на чемпионате мира.

"Россия во второй игре [отборочного турнира] предстала совершенно иной по сравнению с той, что была в первом матче, - сказал Мартинес. - Во второй игре она была очень храброй, много атаковала, старалась играть вперед. На чемпионате мира она сумела выбить испанцев. Так что я уверен, что на чемпионате Европы мы увидим Россию, которая будет кардинально отличаться от той, что была во время отборочной кампании". Что касается сборной Финляндии, то она впервые пробилась в финальную стадию крупного международного турнира. Несмотря на статус новичка, эксперты считают ее сильным соперником. Тем более в Санкт-Петербурге они могут получить серьезную поддержку болельщиков. "Мы ожидаем большого притока финских болельщиков, и в этом большой плюс, потому что им можно сесть на поезда "Аллегро" и приехать за короткое время в Петербург, - сказал генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев. - Финская сборная сейчас на подъеме, поэтому она и попала в финальную часть, и я бы не стал ее недооценивать. Тем более они играют по исландской модели: очень самоотверженно, не жалея себя, поэтому я бы мог провести параллели с игрой исландской сборной". "Дзюба - оружие" Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва также ожидает наплыва болельщиков, особенно на заключительный матч в Санкт-Петербурге, в котором она сыграет с бельгийцами. "Конечно, я знаю Станислава Черчесова, на чемпионате мира он отлично поработал, у него действительно сильная команда, - поделился он мнением о жеребьевке. - Знаю ли я игроков? Артем Дзюба, нападающий под два метра, он забил немало голов в отборе, в российской команде много квалифицированных игроков, но он настоящее оружие, нацеленное на атаку".

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