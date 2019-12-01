{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Атлет из Эфиопии установил новый рекорд в мужском забеге международного марафона ШОС

Дередже Дебеле Тулу преодолел дистанцию в 42,195 км за 2 часа 13 минут и 18 секунд

КУНЬМИН /Китай/, 1 декабря. /ТАСС/. Эфиопский легкоатлет Дередже Дебеле Тулу одержал в воскресенье победу на 4-м международном марафоне Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Куньмине на юго-западе Китая. Он преодолел дистанцию в 42,195 км за 2 часа 13 минут и 18 секунд, установив новый рекорд среди мужчин.

Второе и третье места по итогам состязаний тоже заняли спортсмены из Эфиопии. Тела Хогос Гебремескель и Урга Арариса Негево преодолели дистанцию за 2 часа 14 минут и 6 секунд и 2 часа 14 минут и 44 секунды соответственно.

"В прошлом году я был третьим, в этом - стал вторым, а в следующем, уверен, буду победителем марафона ШОС в Куньмине", - поделился с ТАСС своими планами Гебремескель.

В общей сложности в забеге приняли участие 19,9 тыс. человек, из них примерно 80% - мужчины, соответственно женщины - порядка 20%.

Предыдущий рекорд по времени принадлежал эфиопскому атлету Белаю Олкебе Йене. В 2018 году во время 3-го марафона ШОС он преодолел дистанцию за 2 часа 20 минут и 49 секунд.

В соревнованиях приняли участие представители 33 стран, в том числе России, Афганистана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Кении, Киргизии, Китая (включая спортсменов с Тайваня, из Гонконга и Макао), Пакистана, США, Таджикистана, Танзании, Уганды, Узбекистана, Украины, Франции, Эфиопии и Японии. Самому старшему бегуну 88 лет, самому юному - шесть месяцев.

Победа в женском забеге

В женском забеге одержала победу эфиопская легкоатлетка Мулу Себока Сейфу. Девушка преодолела дистанцию в 42,145 км за 2 часа 32 минуты и 54 секунды, получив золотую медаль и денежный приз.

Второе место заняла бегунья из Эфиопии Алемаз Негеде Фекаде (02:34:59). Третьей пришла к финишу спортсменка из Кении Элис Джепкембой Кибор (02:39:35).

"Это мое первое участие в марафоне ШОС, и я одержала победу. Хотелось бы сюда приехать еще", - поделилась с ТАСС своими впечатлениями Сейфу.

В прошлом году победила гражданка Эфиопии Гетисо Цэхай Гебрэ. Она пришла к финишу с результатом 2 часа 35 минут.

Забег полудистанции

В мужском забеге полудистанции победил эфиопский легкоатлет Мазенгия Аялев Месерет. Как сообщили ТАСС организаторы соревнований, он преодолел дистанцию в 21,097 км за 1 час 6 минут и 53 секунды. Вторым пришел гражданин КНР Ян Динхун (01:07:37), третьим стал его соотечественник Ду Цзяньжун (01:08:15). Все трое - профессиональные спортсмены, регулярно участвующие во всевозможных атлетических состязаниях.

"Все прошло отлично, я чувствую себя прекрасно", - рассказал победитель. Как отметил со своей стороны Ян Динхун, он восхищается навыками и выносливостью своего эфиопского коллеги и будет упорно тренироваться, чтобы в следующий раз прийти к финишу первым.

В свою очередь в женском забеге на полудистанции победила китайская легкоатлетка Цянь Цзяянь. Как сообщили ТАСС организаторы состязаний, она пробежала 21,097 км за 1 час 20 минут и 20 секунд. Второй к финишу пришла спортсменка из Кении Мерси Ванцзиру Кинянцзуй (01:21:37), третьей стала китаянка Чжан Кайцинь (01:22:36).

"Я тренируюсь много лет и постоянно работала над тем, чтобы добиться этой победы", - подчеркнула Цянь Цзяянь.

По словам Кинянцзуй, она впервые оказалась в Китае и не успела привыкнуть к местному климату, но испытывает удовлетворение от возможности участвовать в полумарафоне ШОС. "Я буду тренироваться, чтобы показать лучшие результаты", - сказала она.

Теги
ЭфиопияКитай
Реклама на ТАСС
Генсек ШОС: марафон в Куньмине открыт для всех вне зависимости от политики и богатства
Владимир Норов отметил, что принципы равноправия и взаимоуважения создали атмосферу, привлекающую к соревнованиям внимание не только стран - участниц ШОС, но и других государств
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС