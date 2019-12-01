Атлет из Эфиопии установил новый рекорд в мужском забеге международного марафона ШОС

КУНЬМИН /Китай/, 1 декабря. /ТАСС/. Эфиопский легкоатлет Дередже Дебеле Тулу одержал в воскресенье победу на 4-м международном марафоне Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Куньмине на юго-западе Китая. Он преодолел дистанцию в 42,195 км за 2 часа 13 минут и 18 секунд, установив новый рекорд среди мужчин.

Второе и третье места по итогам состязаний тоже заняли спортсмены из Эфиопии. Тела Хогос Гебремескель и Урга Арариса Негево преодолели дистанцию за 2 часа 14 минут и 6 секунд и 2 часа 14 минут и 44 секунды соответственно.

"В прошлом году я был третьим, в этом - стал вторым, а в следующем, уверен, буду победителем марафона ШОС в Куньмине", - поделился с ТАСС своими планами Гебремескель.

В общей сложности в забеге приняли участие 19,9 тыс. человек, из них примерно 80% - мужчины, соответственно женщины - порядка 20%.

Предыдущий рекорд по времени принадлежал эфиопскому атлету Белаю Олкебе Йене. В 2018 году во время 3-го марафона ШОС он преодолел дистанцию за 2 часа 20 минут и 49 секунд.

В соревнованиях приняли участие представители 33 стран, в том числе России, Афганистана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Кении, Киргизии, Китая (включая спортсменов с Тайваня, из Гонконга и Макао), Пакистана, США, Таджикистана, Танзании, Уганды, Узбекистана, Украины, Франции, Эфиопии и Японии. Самому старшему бегуну 88 лет, самому юному - шесть месяцев.

Победа в женском забеге

В женском забеге одержала победу эфиопская легкоатлетка Мулу Себока Сейфу. Девушка преодолела дистанцию в 42,145 км за 2 часа 32 минуты и 54 секунды, получив золотую медаль и денежный приз.

Второе место заняла бегунья из Эфиопии Алемаз Негеде Фекаде (02:34:59). Третьей пришла к финишу спортсменка из Кении Элис Джепкембой Кибор (02:39:35).

"Это мое первое участие в марафоне ШОС, и я одержала победу. Хотелось бы сюда приехать еще", - поделилась с ТАСС своими впечатлениями Сейфу.

В прошлом году победила гражданка Эфиопии Гетисо Цэхай Гебрэ. Она пришла к финишу с результатом 2 часа 35 минут.

Забег полудистанции

В мужском забеге полудистанции победил эфиопский легкоатлет Мазенгия Аялев Месерет. Как сообщили ТАСС организаторы соревнований, он преодолел дистанцию в 21,097 км за 1 час 6 минут и 53 секунды. Вторым пришел гражданин КНР Ян Динхун (01:07:37), третьим стал его соотечественник Ду Цзяньжун (01:08:15). Все трое - профессиональные спортсмены, регулярно участвующие во всевозможных атлетических состязаниях.

"Все прошло отлично, я чувствую себя прекрасно", - рассказал победитель. Как отметил со своей стороны Ян Динхун, он восхищается навыками и выносливостью своего эфиопского коллеги и будет упорно тренироваться, чтобы в следующий раз прийти к финишу первым.

В свою очередь в женском забеге на полудистанции победила китайская легкоатлетка Цянь Цзяянь. Как сообщили ТАСС организаторы состязаний, она пробежала 21,097 км за 1 час 20 минут и 20 секунд. Второй к финишу пришла спортсменка из Кении Мерси Ванцзиру Кинянцзуй (01:21:37), третьей стала китаянка Чжан Кайцинь (01:22:36).

"Я тренируюсь много лет и постоянно работала над тем, чтобы добиться этой победы", - подчеркнула Цянь Цзяянь.

По словам Кинянцзуй, она впервые оказалась в Китае и не успела привыкнуть к местному климату, но испытывает удовлетворение от возможности участвовать в полумарафоне ШОС. "Я буду тренироваться, чтобы показать лучшие результаты", - сказала она.