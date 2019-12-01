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НБА

"Хьюстон" разгромил "Атланту" в матче НБА. Харден набрал 60 очков

Встреча завершилась со счетом 158:111
Джеймс Харден AP Photo/David Zalubowski
Описание
Джеймс Харден
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 1 декабря. "Хьюстон" победил "Атланту" со счетом 158:111 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Хьюстона" Джеймс Харден, который набрал 60 очков. Харден в четвертый раз в карьере преодолел отметку в 60 очков и сравнялся по этому показателю с Майклом Джорданом. На счету двух баскетболистов больше четырех матчей в НБА с 60 и более очками - 32 игры у Уилта Чемберлена, шесть - у Кобе Брайанта. До личного рекорда результативности, установленного в январе 2019 года в матче против "Нью-Йорк Никс", Хардену не хватило одного очка, причем все результативные броски в игре с "Атлантой" он совершил в первых трех четвертях.

Дабл-дабл в составе хозяев оформил защитник Бен Маклемор, в активе которого 24 очка и 13 подборов. Самым результативным в составе "Атланты" стал разыгрывающий Трей Янг, набравший 37 очков.

"Атланта" продлила серию поражений до десяти матчей и занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав четыре победы в 20 встречах. "Хьюстон" идет четвертым на Западе, имея в активе 13 побед в 19 матчах.

В следующем матче "Хьюстон" 4 декабря в гостях встретится с "Сан-Антонио", "Атланта" днем позже примет "Голден Стэйт".

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