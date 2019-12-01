Шайба Барбашева помогла "Сент-Луису" победить "Питтсбург" в матче НХЛ

ТАСС, 1 декабря. "Сент-Луис" со счетом 5:2 победил "Питтсбург" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Джастин Фолк (8-я минута), Натан Уокер (35), Иван Барбашев (43), Маккензи Макикерн (48) и Джэйден Шварц (58). У "Питтсбурга" шайбы забросили Сэм Лафферти (27) и Крис Летанг (54). Голевым пасом, набрав 22-е очко (6 шайб + 16 результативных передач) в текущем сезоне, отметился форвард гостей Евгений Малкин. На счету Барбашева теперь 13 очков (4+9) в сезоне-2019/20.

"Сент-Луис" лидирует в Западной конференции, набрав 40 очков в 28 матчах. "Питтсбург" располагается на шестой строчке на Востоке, имея в активе 32 балла после 27 игр. В четверг команды вновь встретятся друг с другом, встреча пройдет на площадке "Питтсбурга". "Сент-Луис" перед этим проведет во вторник матч на выезде с "Чикаго".

В других матчах игрового дня "Сан-Хосе" в гостях обыграл "Аризону" со счетом 4:2, а "Колорадо" дома был сильнее "Чикаго" (7:3).