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НХЛ

Шайба Прохоркина принесла победу "Лос-Анджелесу" в матче НХЛ с "Виннипегом"

"Лос-Анджелес" победил со счетом 2:1
Николай Прохоркин AP Photo/Michael Owen Baker
Описание
Николай Прохоркин
© AP Photo/Michael Owen Baker

ТАСС, 1 декабря. "Лос-Анджелес" со счетом 2:1 победил "Виннипег" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 26-летний российский нападающий "Лос-Анджелеса" Николай Прохоркин впервые в карьере принес победу своему клубу.

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В составе "Лос-Анджелеса" заброшенными шайбами отметились Йоаким Райан (8-я минута) и Прохоркин (13). У гостей гол на счету Джека Рословика (45).

В матче против "Виннипега" 26-летний Прохоркин провел на площадке 8 минут 26 секунд, играя в четвертом звене. Российский нападающий проводит первый сезон в НХЛ, эта шайба стала для него третьей в регулярном чемпионате, впервые он забросил победную шайбу, всего он набрал четыре очка (3+1) в десяти матчах.

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук продолжает находиться в запасе, пропустив 10-ю встречу подряд, в последний раз он выходил на лед 10 ноября в гостевой игре против "Монреаля". Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов получил травму плеча 30 ноября в гостевой игре против "Анахайма" (3:0) и не принял участия в матче.

"Лос-Анджелес" замыкает таблицу Западной конференции, расположившись на 15-й строчке с 24 очками после 27 матчей, "Виннипег" идет пятым", набрав 33 очка в 27 играх. В следующем матче "Лос-Анжелес" сыграет 3 декабря на выезде с "Анахаймом", "Виннипег" примет 4 декабря "Даллас".

В параллельном матче "Ванкувер" в гостях обыграл "Эдмонтон" со счетом 5:2. Лучшим игроком встречи был признан нападающий "Ванкувера" Таннер Пирсон, забросивший две шайбы и отдавший две голевые передачи.

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