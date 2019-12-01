Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

В ночь на воскресенье "Вашингтон" в гостевом матче обыграл "Детройт" со счетом 5:2, 34-летний россиянин забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу. Всего на его счету в текущем сезоне 31 очко (20 шайб + 11 голевых передач) в 28 играх. Овечкин стал пятым игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить не менее 20 шайб в 15 первых сезонах подряд в лиге, ранее такое достижение устанавливали канадцы Марсель Дионн и Майк Гартнер, швед Мутс Сундин и чех Яромир Ягр.

Овечкин в 24-й раз за 1112 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ забросил не менее трех шайб в одной игре. Нападающий поднялся на пятое место в рейтинге самых результативных европейцев в истории НХЛ, на счету россиянина 1242 очка в матчах лиги (678 + 564), в этом рейтинге он обогнал словака Петера Штястны. Лидером среди европейцев по этому показателю является Ягр, в активе которого 1921 очко (766 + 1155), четвертый показатель у Сундина - 1349 очков (564+785).

Второй звездой дня признан 23-летний финский форвард "Колорадо" Микко Рантанен, на счету которого в домашней игре против "Чикаго" (7:3) один гол и три голевые передачи. Рантанен провел первый матч с 22 октября, когда получил травму голеностопа.

Третьей звездой игрового дня стал голкипер "Флориды" Крис Дридгер. "Флорида" дома обыграла "Нэшвилл" со счетом 3:0, 25-летний канадец провел первый матч в сезоне, в котором отразил 27 бросков, впервые в карьере не пропустив. Для Дридгера матч стал четвертым в карьере в НХЛ.