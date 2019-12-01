СМИ: ЦСКА заинтересован в трансфере 17-летнего футболиста "Хельсингборга" Гиговича

ТАСС, 1 декабря. Российский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника шведского "Хельсингборга" Армина Гиговича. Об этом сообщает портал Fotbolldirekt.

По информации источника, помимо ЦСКА интерес к 17-летнему игроку проявляет английский "Вулверхэмптон", а также один клуб из чемпионата Франции, который не называется.

"Приятно слышать об интересе со стороны других клубов, но я не слишком задумываюсь на эту тему. Это не то, на чем я сейчас концентрируюсь. У нас отличные отношения с руководством "Хельсингборга", - сказал шведский футболист.

Гигович летом подписал контракт со взрослой командой "Хельсингборга" и провел 14 матчей в составе клуба, девять из которых отыграл в основе.