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КХЛ

Капитан ХК "Амур" Кондратьев попал в больницу после нападения на парковке

Пресс-служба клуба отмечает, что полиция задержала нападавшего, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности
Максим Кондратьев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Максим Кондратьев
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 1 декабря. Защитник хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" Максим Кондратьев был доставлен в больницу с травмой головы после нападения злоумышленника. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что в субботу Кондратьев, защищая супругу, получил тяжелый удар в голову на парковке у одного из городских кафе. Пресс-служба отмечает, что нападавший задержан полицией, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

"Сейчас Максим наблюдается в одной из краевых больниц, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Он находится в сознании, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Супруга игрока не пострадала. Хоккейный клуб "Амур" оказывает игроку всю необходимую поддержку", - говорится в сообщении.

36-летний Кондратьев является капитаном "Амура", он выступает за клуб с сезона-2015/16. В текущем сезоне он провел 15 матчей, в которых отдал две результативные передачи. В КХЛ он также выступал за ЦСКА, уфимский "Салават Юлаев", ярославский "Локомотив", челябинский "Трактор" и нижегородское "Торпедо", в составе "Салавата Юлаева" он стал обладателем Кубка Гагарина в 2011 году. В Национальной хоккейной лиге Кондратьев играл за "Анахайм", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Торонто", проведя в общей сложности 40 матчей в лиге и набрав три очка за результативность (1 шайба + 2 голевые передачи).

В составе сборной России Кондратьев стал бронзовым призером чемпионата мира 2007 года.

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