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Зимние олимпийские виды спорта

Российские шорттрекисты завоевали бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Женская сборная России также заняла третье место в эстафете на 3000 м

ТАСС, 1 декабря. Сборная России завоевала бронзовые награды в эстафете на дистанции 5000 м на третьем этапе Кубка мира по шорт-треку в японской Нагое.

Российские спортсмены преодолели дистанцию за 7 минут 3,205 секунды. Первое место заняла сборная Китая (7.02,759), вторыми финишировали спортсмены из Южной Кореи (7.03,48).

В составе сборной России выступили Даниил Ейбог, Павел Ситников, Денис Айрапетян и Семен Елистратов.

Женская сборная России в составе Екатерины Константиновой, Эмины Малагич, Евгении Захаровой и Софии Просвирновой также заняла третье место в эстафете на 3000 м. Россиянки показали время 4 минуты 15,235 секунды. Золотые медали завоевали итальянки (4.12,681), серебряными призерами стали канадки (4.12,781).

Четвертый этап Кубка мира пройдет с 6 по 8 декабря в Шанхае.

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Зимние олимпийские виды спорта
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