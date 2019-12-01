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Бокс

Чемпион мира по боксу Беспутин планирует объединить титулы

В субботу россиянин завоевал пояс WBA, победив соотечественника Раджаба Бутаева

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин планирует проводить объединительные бои. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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Россиянин Беспутин завоевал титул чемпиона мира WBA, победив соотечественника Бутаева

Беспутин в субботу победил соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона мира WBA.

"Мы ждем назначения обязательной защиты, а потом планируем проводить объединительные бои", - сказал собеседник агентства.

28-летний Беспутин впервые боксировал за титул чемпиона мира. На его счету теперь 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения.

Титулом суперчемпиона мира по версии WBA владеет филиппинец Мэнни Пакьяо, пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) принадлежат американцу Эрролу Спенсу, титул Всемирной боксерской организации (WBO) - американцу Терренсу Кроуфорду.

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Бокс
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