Чемпион мира по боксу Беспутин планирует объединить титулы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин планирует проводить объединительные бои. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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Беспутин в субботу победил соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона мира WBA.

"Мы ждем назначения обязательной защиты, а потом планируем проводить объединительные бои", - сказал собеседник агентства.

28-летний Беспутин впервые боксировал за титул чемпиона мира. На его счету теперь 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения.

Титулом суперчемпиона мира по версии WBA владеет филиппинец Мэнни Пакьяо, пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) принадлежат американцу Эрролу Спенсу, титул Всемирной боксерской организации (WBO) - американцу Терренсу Кроуфорду.