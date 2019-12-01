Россияне завоевали пять золотых медалей на ЧМ по прыжкам на батуте

ТАСС, 1 декабря. Сборная России завоевала пять золотых медалей и выиграла общекомандный зачет чемпионата мира по прыжкам на батуте. Соревнования прошли в Токио.

В заключительный день сборная России стала лучшей в многоборье, набрав 29 баллов, второе место заняла команда США (28), третье - команда Китая (24). Александр Лисицын стал первым в соревнованиях на акробатической дорожке, а Александра Бонарцева завоевала бронзовую награду на двойном мини-трампе.

Сборная России возглавила медальный зачет по итогам соревнований, в активе команды пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды. Второе место заняла сборная Японии (4-1-0), третьими стали британцы (2-4-1).

По результатам соревнований россияне завоевали две олимпийские лицензии на Игры-2020 в Токио. На Олимпийских играх в прыжках на батуте будут разыграны два комплекта наград: в мужских и женских индивидуальных соревнованиях.

Сборная России в восьмой раз стала первой в общекомандном зачете чемпионата мира (1994, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2019).

Следующий чемпионат мира пройдет в 2021 году в Баку.