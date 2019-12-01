Нурмагомедов поддерживает себя в форме и готов начать подготовку к бою с Фергюсоном

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов поддерживает себя в форме и готов в начале 2020 года начать подготовку к поединку с американцем Тони Фергюсоном. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Хабиб постоянно тренируется, он находится в форме. Целенаправленная подготовка может начаться уже в начале 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Бой Нурмагомедов - Фергюсон пройдет 18 апреля в Нью-Йорке. Это будет пятая попытка UFC организовать поединок между бойцами.