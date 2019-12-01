Угандиец Чептегеи установил мировой рекорд в беге на 10 км

ТАСС, 1 декабря. Угандийский легкоатлет Джошуа Чептегеи установил мировой рекорд в шоссейном беге на 10 км. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Чептегеи в воскресенье показал время 26 минут 38 секунд во время забега на World Athletics Silver Label в испанской Валенсии. 23-летний спортсмен улучшил установленный 26 сентября 2010 года рекорд кенийца Леонарда Комона (26.44).

Чептегеи является действующим чемпионом мира в беге на 10 000 м, также в его активе серебряная медаль чемпионата мира - 2017 в Лондоне и две золотые медали Игр Содружества.