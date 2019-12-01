Глава Федерации прыжков на батуте: россияне выполнили задачу-минимум на ЧМ в Токио

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российские батутисты выполнили минимальную задачу по завоеванию олимпийских лицензий в индивидуальных соревнованиях на чемпионате мира, который завершился в Токио. Об этом ТАСС рассказал глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

На Олимпийских играх в прыжках на батуте будут разыграны два комплекта наград: в мужских и женских индивидуальных соревнованиях, по результатам соревнований россияне завоевали две олимпийские лицензии на Игры-2020 в Токио. У мужчин россияне Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков пробились в финал, где в итоге заняли четвертое и седьмое места соответственно, Яна Лебедева в женском финале стала восьмой.

"Задача-минимум у нас выполнена, мы завоевали олимпийские лицензии в индивидуальных соревнованиях по прыжкам на батуте. Что касается результатов в этой дисциплине, то у девушек сейчас, к сожалению, травмирована наша сильнейшая спортсменка, но все равно удалось выйти в финал и завоевать лицензию. Выступлением мужчин расстроен, вроде справились с программой, но не очень хорошо получилось все в финале. Будем работать, до Олимпиады чуть меньше года, так что все получится", - считает Макаров.

Российская сборная возглавила медальный зачет по итогам соревнований, в активе команды пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды. Второе место заняла сборная Японии (4-1-0), третьими стали британцы (2-4-1). "Очень хорошо выступили прыгуны на дорожке, также завоевали медали на двойном мини-трампе, получили по медали в синхроне, в общекомандном виде выиграли. Команда на чемпионате мира выступила удовлетворительно", - заключил собеседник ТАСС.

Чемпионом мира в двойном мини-трампе стал Михаил Заломин, он вместе с Андреем Гладенковым, Василием Макарским и Александром Одинцовым также завоевал золотую медаль в командном мини-трампе. Александр Лисицын стал первым в соревнованиях на акробатической дорожке, в командных соревнованиях на дорожке Лисицын, Максим Шлякин, Вадим Афанасьев и Максим Рябиков завоевали серебряные награды. В синхронных прыжках на батуте Михаил Мельник и Сергей Азарян завоевали бронзовые медали, в командном турнире Мельник, Юдин, Ушаков и Никита Федоренко стали третьими.

У женщин золотую медаль в соревнованиях на акробатической дорожке выиграла Виктория Даниленко, в командных соревнованиях на дорожке Даниленко, Элина Степанова, Елена Краснокутская и Елена Силичева стали вторыми. В двойном мини-трампе Александра Бонарцева стала третьей, в командных соревнованиях Бонарцева, Галина Бегим, Полина Троянова и Алина Христенко завоевали бронзовые награды. В синхронных прыжках на батуте Сусана Кочесок и Анна Корнецкая стали вторыми. В заключительный день сборная России стала лучшей в многоборье.