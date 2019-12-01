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ММА

Бой россиянина Волкова и француза Нганну в UFC может пройти в марте

Ранее 33-летний француз предложил Александру Волкову провести бой в январе

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков может провести бой с французом Фрэнсисом Нганну в марте 2020 года. Об этом ТАСС сообщил представитель россиянина.

Ранее Нганну предложил Волкову провести бой 18 января в Лас-Вегасе.

"Мы предлагаем провести поединок в марте. Январь - это слишком рано", - сказал собеседник агентства.

Волков на турнире UFC в Москве единогласным решением судей победил американца Грега Харди. Всего на счету 31-летнего россиянина 31 победа и семь поражений. На счету 33-летнего Нганну 14 побед и три поражения.

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