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Бокс

Помощник Фредди Роуча помогает боксеру Лебедеву готовиться к возвращению на ринг

Россиянин проведет бой с южноафриканцем Табисо Мчуну 21 декабря в Красноярске
Тренер Марвин Сомодио Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Тренер Марвин Сомодио
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Помощник тренера Фредди Роуча Марвин Сомодио помогает российскому боксеру Денису Лебедеву в подготовке к первому поединку после возобновления карьеры. Об этом ТАСС сообщили в команде Лебедева.

"Лебедев под руководством Сомодио готовится в Кисловодске", - сказал собеседник агентства.

Лебедев 21 декабря в Красноярске проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну. Это будет первый поединок для россиянина после возобновления карьеры.

Лебедев объявил о завершении карьеры в июле, однако позже принял решение вернуться на ринг. Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном решением судей. Лебедев владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.

В активе Мчуну 21 победа (13 нокаутом) и пять поражений.

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