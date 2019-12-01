Третьяк: ЧМ-2023 по хоккею согласно утвержденной заявке состоится в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею 2023 года в России пройдет согласно утвержденной заявке в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В субботу президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель во время визита в Екатеринбург допустил возможность проведения в этом городе соревнования уровня чемпионата мира.

"Мы приветствуем тот факт, что в российских регионах появляются новые арены, отвечающие мировым стандартам. Отмечу, что на конгрессе международной федерации в Братиславе именно Санкт-Петербург был выбран в качестве места проведения мирового первенства 2023 года. Подготовка, в том числе строительство новой арены на 20 тыс. зрителей, уже идет полным ходом", - сказал Третьяк.

"Что касается Екатеринбурга, то надеюсь, заявка для проведения очередных международных хоккейных турниров не заставит себя долго ждать, и в уральской столице будет проведен международный турнир под эгидой IIHF. Подчеркну, что Россия готова проводить соревнования самого высокого ранга - многие регионы располагают всей необходимой для этого инфраструктурой", - добавил он.

К чемпионату мира 2023 года будет проведена глобальная реконструкция СКК "Петербургский", в рамках которой будет построена новая арена.