Футбол и около него. "Зенит" и "Спартак" в 52-й раз сыграют в матче чемпионата России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Петербургский "Зенит" и московский "Спартак" на "Газпром-арене" проведут 52-ю очную встречу в рамках чемпионатов России по футболу. Противостояние команд славится не только яркими событиями на стадионе, но и за его пределами.

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Каждый болельщик, купивший билет на матч между "Зенитом" и "Спартаком", может рассчитывать на интересный футбол. "Зенит" лидирует с 39 очками после 17 матчей, красно-белые идут седьмыми с 22 очками в активе. Команды гарантированно покажут зрителям увлекательную игру, а принципиальность встречи придаст мотивации всем футболистам на поле. Обращаясь к статистике очных встреч, можно увидеть, что оба клуба имеют равные шансы на победу, сине-бело-голубые оказывались сильнее 19 раз, "Спартак" - 18, ничья была зафиксирована в 14 случаях. Безусловно, интересным будет схватка двух молодых тренеров - 43-летнего Сергея Семака и 34-летнего Доменико Тедеско. Перед матчем наставник "Зенита" отметил вклад немецкого специалиста в игру красно-белых. "Спартак" стал строже играть в обороне, матч против "Урала" "Спартак" провел очень уверенно и по качеству игры, и по количеству созданных моментов", - заявил Семак. Нападающий "Зенита" Артем Дзюба был более эмоционален в своих высказываниях, назвав игру со "Спартаком" войной, нападающий выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год. Главному тренеру московского клуба понравился настрой футболиста. "Это хорошо, что соперники настроены так горячо. Мы тоже горячо настроены на все матчи, я считаю, что нужно быть в игре от первой до последней минуты, концентрация должна быть тотальной", - прокомментировал Тедеско.

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Непростой матч, безусловно, ждет Дзюбу, ведь со стороны болельщиков "Спартака" можно ожидать оскорбительные кричалки в адрес нападающего. Эта история приобрела широкую огласку после матча сборной России против команды Сан-Марино (6:0) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, когда во время игры в адрес капитана национальной сборной были слышны оскорбительные выкрики с гостевой трибуны, где располагались российские болельщики. На встрече 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским "Уралом" и "Спартаком" (0:0) болельщики красно-белых вновь оскорбляли Дзюбу, а по итогам матча Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал "Спартак" на 100 тыс. рублей. Однако болельщики красно-белых на этом не успокоились. В субботу в Петербурге прошел матч молодежных команд, который закончился победой "Зенита" (2:0), посетившие встречу фанаты "Спартака" несколько раз кричали оскорбления в адрес Дзюбы. В воскресенье же стало известно, что более 80 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", а также пятеро болельщиков "Зенита" были задержаны в Санкт-Петербурге перед матчем, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что на всех задержанных были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве, а затем их отпустили, они смогут посетить матч. Битва столиц Не стоит забывать, что болельщики "Спартака" имеют давнюю вражду с фанатами "Зенита". В основном, конечно, она проявляется на стадионах в виде пиротехники и взаимных оскорбительных кричалок. После матча первого круга КДК РФС оштрафовал красно-белых на 425 тыс. рублей, петербуржцы выплатили гораздо меньший штраф в 140 тыс. рублей. В прошлом сезоне по итогам двух очных встреч "Спартак" заплатил штраф размером в 315 тыс. рублей, а "Зенит" - 280 тыс.

Благодаря усиленной безопасности в Москве и Санкт-Петербурге, особенно вокруг стадионов, фанаты и хулиганы практически не устраивают драки на улицах в последнее время, однако не всегда было так. 30 августа 1997 года состоялась первая массовая драка с участием петербургских фанатов в количестве от 500 до 700 человек, которые сошлись с представителями красно-белого фанатского движения. До 2005 года хулиганы "Спартака" и "Зенита" не устраивали массовых драк, пока 11 июня в Санкт-Петербурге у станции метро "Проспект Большевиков" примерно 200 фанатов петербургского клуба столкнулись с таким же количеством фанатов красно-белых. Мирным болельщикам не стоит беспокоиться за свою безопасность на встрече в воскресенье, которая начнется в 19:00 мск. Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отметил в беседе с ТАСС, что никакой другой войны, кроме футбольной, не будет. "Готовимся в тесном взаимодействии со службой безопасности "Спартака", все службы знают свои обязанности и права", - сообщил собеседник ТАСС. Игра начнется в 19:00 мск.