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Евро-2020

Эксперт: опыт игр с бельгийцами должен сыграть на руку российским футболистам на ЧЕ

На чемпионате Европы сборная России сыграет с бельгийцами, датчанами и финнами

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Опыт матчей отборочного турнира чемпионата Европы по футболу с бельгийцами должен сыграть на руку сборной России в финальном турнире в играх с ними. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Динияр Билялетдинов.

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По итогам жеребьевки в Бухаресте сборная России сыграет с бельгийцами, датчанами и финнами. Первый матч россияне проведут против команды Бельгии 13 июня. Россияне сыграют на групповой стадии два матча в Санкт-Петербурге (с бельгийцами и финнами 17 июня) и с датчанами 22 июня в Копенгагене. Со сборной Бельгии российская команда дважды встречалась в отборе на чемпионат Европы и оба раза проиграла (1:3, 1:4).

"Домашние матчи на турнире дадут нам минимальное преимущество. По поводу группы нам жаловаться не стоит, учитывая, что в одной из групп собрались команды Португалии, Франции и Германии, - сказал Билялетдинов. - Группа сама по себе хорошая, ровная. Учитывая опыт игры с бельгийцами, вряд ли стоит от них ждать сюрпризов, поэтому те матчи могут сыграть нам на руку".

"Первый матч на турнире может стать ключевым моментом в группе. Если мы не можем играть с таким соперником в открытую, то стоит уделить внимание игре от обороны", - добавил он.

Сборная Финляндии впервые в истории отобралась в финальную часть чемпионата Европы. "Финны уверенно вышли из отборочной группы, пускай она была не такая сильная. Видно, что команда сделала скачок в игре, но ничего страшного в этом сопернике нет", - отметил бывший полузащитник сборной России.

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Евро-2020
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