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КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Галимов продолжит карьеру в "Тракторе"

Детали соглашения с 31-летним голкипером не разглашаются

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российский голкипер Станислав Галимов перешел в челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор". Об этом сообщает пресс-служба челябинской команды.

Детали соглашения с 31-летним вратарем не разглашаются.

В текущем сезоне Галимов провел девять матчей за магнитогорский "Металлург", в которых одержал три победы, отражая в среднем 90% бросков. Также в КХЛ он защищал ворота казанского "Ак Барса", подмосковного "Атланта", ЦСКА и нижегородского "Торпедо". В составе казанского клуба он дважды стал обладателем Кубка Гагарина, в 2008 году в составе молодежной сборной России завоевал бронзовые медали чемпионата мира.

В турнирной таблице Восточной конференции "Трактор" идет на последнем, 12-м месте, набрав в 34 матчах 26 очков. В следующем матче клуб в гостях сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" 3 декабря.

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