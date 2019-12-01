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Летние олимпийские виды спорта

Призеры ЧМ Акименко и Иванюк вошли в пул допинг-тестирования World Athletics на 2020 год

Всего в новый пул допинг-тестирования входят восемь российских легкоатлетов
Илья Иванюк и Михаил Акименко Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Илья Иванюк и Михаил Акименко
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российские прыгуны в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк, завоевавшие медали на чемпионате мира в Катаре, вошли в пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на 2020 год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

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Акименко и Иванюк, имеющие нейтральный статус до 31 декабря 2019 года, на чемпионате мира в Дохе выиграли серебряную и бронзовую медали соответственно.

Всего в новый пул допинг-тестирования World Athletics входят восемь российских легкоатлетов, и все они в настоящее время обладают нейтральным статусом. В этот список также вошли многоборец Илья Шкуренев, прыгунья в высоту Мария Ласицкене, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов, а также ходок Василий Мизинов.

Все они находились в пуле Международной ассоциации легкоатлетических федераций и на 2019 год, который также состоял из восьми россиян. Однако в новом пуле не оказалось толкателя ядра Александра Лесного и метателя молота Алексея Сокирского.

В то же время в национальный регистрируемый и расширенный пулы тестирования Российского антидопингового агентства в 2019 году включен 451 легкоатлет (263 и 188 соответственно).

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Летние олимпийские виды спорта
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