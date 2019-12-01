Васильев: успех Елисеева на этапе КМ придаст уверенности всем российским биатлонистам

Лучшее время в спринте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде показал норвежец Йоханнес Бё, преодолевший дистанцию за 24 минуты 18,3 секунды и допустивший один промах на двух огневых рубежах, вторым стал его брат Тарьей Бё (отставание 19 секунд; 1 промах), Елисеев не допустил ни одного промаха и отстал от победителя на 19,9 секунды. Еще один россиянин Александр Логинов стал пятым (+27,1; 1).

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Бронзовая медаль Матвея Елисеева, которую он завоевал в спринтерской гонке на 10 км на первом этапе Кубка мира, придаст уверенности всем российским биатлонистам. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

"Медаль Елисеева говорит о том, что у нас, помимо Логинова, появится второй человек, который будет пробовать бороться за подиумы на этапах Кубка мира. Это очень здорово. Российские биатлонисты успешно начали сезон, без всяких вопросов", - отметил Васильев.

"Такой результат воодушевит не только Елисеева, но и всех ребят, кто бегал с ним и Логиновым на подготовительных стартах. Они знают свою силу, кто кому сколько проигрывает или идет на одном уровне. Теперь они увидели, что эти ребята борются за подиум на этапе Кубка мира. Это придаст им уверенности, но, конечно, нельзя при этом мазать по мишеням", - сказал Васильев.

Бронзовый призер чемпионата мира Дмитрий Малышко допустил четыре промаха на двух огневых рубежах, его отставание от лидера составило 2 минуты 11,7 секунды.

"Меня огорчил Малышко, он же умеет и может стрелять хорошо, но как этап Кубка мира, так он не может никуда попасть. Это никуда не годится, просто стопроцентная психология", - заключил собеседник ТАСС.