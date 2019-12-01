Сборные Франции и Бразилии сыграли вничью в матче женского ЧМ по гандболу

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Женская сборная Франции по гандболу сыграла вничью со счетом 19:19 с командой Бразилии в матче второго тура предварительного этапа чемпионата мира, который проходит в Японии.

Сборная Франции является двукратным чемпионом мира (2003, 2017) и действующим чемпионом Европы (2018). Бразильянки становились чемпионками мира в 2013 году.

В другом матче группы В команда Германии победила австралиек (34:8), а сборная Дании сыграла вничью с командой Южной Кореи (26:26).

В группе С команда Испании во втором туре победила сборную Венгрии (29:25), команда Черногории обыграла сборную Казахстана (30:21), команда Сенегала проиграла сборной Румынии (24:29).

В турнире принимают участие 24 сборные, которые на предварительном этапе разделены на четыре группы. Три лучших коллектива из каждой группы выйдут в следующий этап, где они будут разделены на две группы, в которых каждая из сборных сыграет еще по три матча с новыми соперниками. Затем по две команды из каждой группы пройдут в полуфинал, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры - 2020 в Токио. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Чемпионат мира завершится 15 декабря.