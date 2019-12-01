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Кубок мира по биатлону

Драчев ожидал, что Елисеев успешно выступит на первом этапе Кубка мира по биатлону

Россиянин выиграл бронзу в спринтерской гонке
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Потенциал Матвея Елисеева позволял ожидать от него отличного результата на первом этапе Кубка мира по биатлону. Об этом ТАСС рассказал глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

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В воскресенье в шведском Эстерсунде 26-летний Елисеев занял третье место в спринте. Лучшее время показал норвежец Йоханнес Бё, вторым стал его брат Тарьей Бё. Александр Логинов стал четвертым, Эдуард Латыпов - 25-м, Евгений Гараничев - 29-м, Никита Поршнев - 37-м, Антон Бабиков - 41-м, Дмитрий Малышко - 58-м.

"Эта бронза - большая радость для всех нас, мы ожидали от нашего Матвея больших результатов, уже в прошлом году он проявлял свой огромный потенциал, - сказал Драчев. - Мы помним, как на чемпионате мира он выиграл первый этап в эстафете, это работоспособный, грамотный, умеющий думать спортсмен. Его качественная стрельба сегодня сделала большой подарок всей стране. Дай бог ему еще улучшать результаты, Матвею по силам вырасти в великого спортсмена, просто нужно работать не покладая рук".

"Поздравляю и Александра Логинова с его результатом. В целом вся команда сработала хорошо - и Латыпов, и Поршнев. Есть некоторые вопросы по результатам Жени Гараничева и Димы Малышко, тут надо разобраться с причинами. Но в целом ситуация понемногу начинает выправляться", - отметил Драчев.

4 декабря в рамках этапа в Швеции пройдет мужская индивидуальная гонка.

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