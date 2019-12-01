Россия предложит UWW закрепить Кубок "Алроса" в качестве итогового турнира года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) предложит закрепить за Кубком "Алроса" статус итогового турнира года в международном календаре. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя наблюдательного совета ФСБР Георгий Брюсов.

Турнир с участием сильнейших борцов мира прошел 29-30 ноября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Помимо личных соревнований, в его рамках прошло командное первенство, в котором сборная России оказалась сильнее сборной мира.

"Формат компактного зрелищного турнира открывает большие возможности для продвижения борьбы, формирования из борьбы современного продукта. Будем работать над его развитием и предлагать UWW [Объединенному миру борьбы] как итоговый турнир года в Москве", - сказал Брюсов.

"Прорабатывая новый формат, мы хотели уйти от стандартного громоздкого турнира. Под новую концепцию усиливалась презентация схваток и зрелищная составляющая, подбирался дворец спорта. Красота дворца гимнастики сыграла особую роль, создала обстановку праздника. Учитывая интерес к турниру лидеров мировой борьбы, национальных федераций и аудитории, можно сказать, что многое получилось", - рассказал Брюсов.

Впервые турнир прошел в 1994 году, когда состоялся матч сборных России и остального мира по греко-римской борьбе, затем турнир прошел в 2003 году в формате абсолютного чемпионата мира по вольной борьбе, посвященного памяти Ивана Ярыгина. В 2007 году состоялось противостояние сборной России по вольной борьбе и сборных континентов на открытом Кубке ЦСКА, с 2011 по 2017 год Москва принимала командный Кубок европейских наций по вольной и греко-римской борьбе. В 2018 году ведущие сборные мира боролись за командный Кубок "Алроса".