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Летние олимпийские виды спорта

Борец Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за нарушение экипировки на ЧМ

На церемонию награждения олимпийский чемпион вышел в футболке с изображением имама Шамиля
Абдулрашид Садулаев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Абдулрашид Садулаев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за нарушение правил, регламентирующих экипировку спортсменов, во время церемонии награждения на чемпионате мира, который прошел в сентябре в Нур-Султане. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

На чемпионате мира в Казахстане Садулаев одержал победу и стал четырехкратным победителем мировых первенств. На церемонию награждения 23-летний россиянин вышел в футболке с изображением имама Шамиля, северокавказского религиозного деятеля и военачальника XIX века. По правилам Объединенного мира борьбы (UWW) на церемонию можно выходить только в экипировке национальной команды.

В пресс-релизе UWW уточняется, что срок дисквалификации Садулаева истекает 21 января 2020 года. Также он оштрафован на 5 тыс. швейцарских франков.

Садулаев является чемпионом Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. На чемпионатах Европы на его счету три победы.

Теги
Садулаев, Абдулрашид БулачевичЛетние олимпийские виды спорта
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