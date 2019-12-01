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КХЛ

Полиция начала проверку после нападения на капитана клуба КХЛ "Амур" Максима Кондратьева

Хоккеист получил тяжелый удар по голове на парковке у одного из городских кафе

ТАСС, 1 декабря. Полицейские проводят проверку по факту нападения на защитника хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" Максима Кондратьева, который был доставлен в больницу с травмой головы. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

"Да, назначена проверка. Мужчина, который, предположительно, причастен к причинению телесных повреждений опрошен. Сейчас после того, как будет проведена судебно-медицинская экспертиза, и сотрудниками полиции будет установлена тяжесть причиненного вреда здоровью, уже в соответствии с действующим законодательством будет принято решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

Нападение на Кондратьева было совершено в субботу. Спортсмен, защищая супругу, получил тяжелый удар по голове на парковке у одного из городских кафе, он находится в больнице.

36-летний Кондратьев является капитаном "Амура", он выступает за клуб с сезона 2015/16. В текущем сезоне он провел 15 матчей, в которых отдал две результативные передачи. В КХЛ он также выступал за ЦСКА, уфимский "Салават Юлаев", ярославский "Локомотив", челябинский "Трактор" и нижегородское "Торпедо", в составе "Салавата Юлаева" он стал обладателем Кубка Гагарина в 2011 году. В Национальной хоккейной лиге Кондратьев играл за "Анахайм", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Торонто", проведя в общей сложности 40 матчей в лиге и набрав три очка за результативность (1 шайба + 2 голевые передачи).

В составе сборной России Кондратьев стал бронзовым призером чемпионата мира 2007 года.

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