В Ингушетии на турнире по самбо спортсмены и болельщики устроили потасовку

МАГАС, 1 декабря. /ТАСС/. Спортсмены и болельщики турнира по боевому самбо в Ингушетии устроили потасовку во время соревнований, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минспорта.

"Во дворце спорта во время соревнований по боевому самбо произошла потасовка. Во время схватки один спортсмен толкнул другого, толпа болельщиков ринулась на татами в зал. Столкновение сторон прекратилось быстро, служба безопасности спорткомплекса оперативно отреагировала, нарушителей вывели из зала, никто не травмирован и в правоохранительные органы не привлекался", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минспорта региона, эти соревнования не были организованы министерством. "Мы предоставили федерации боевого самбо площадку для проведения этих соревнований - дворец спорта", - сказали в пресс-службе.

Дворец спорта "Магас" открыли в декабре 2016 года. Он рассчитан на 3,5 тыс. мест.