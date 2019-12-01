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Кубок мира по биатлону

Итальянская биатлонистка Вирер выиграла спринт на этапе Кубка мира в Швеции

Второе место заняла норвежка Марте Олсбу-Рёйселанн, третье - чешка Маркета Давидова
Доротея Вирер EPA​-EFE/Fredrik Hagen
Описание
Доротея Вирер
© EPA​-EFE/Fredrik Hagen

ТАСС, 1 декабря. Итальянка Доротея Вирер стала победительницей спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде. Дистанцию 7,5 км спортсменка преодолела за 19 минут 48,5 секунды, допустив на двух огневых рубежах один промах.

Второе место заняла норвежка Марте Олсбу-Рёйселанн (отставание 8,6 секунды; 2 промаха), третье - чешка Маркета Давидова (+11,9; 0). Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 15-е место (+52,8; 3), Лариса Куклина заняла 18-е место (+57,7; 1), Тамара Воронина - 29-е (+1.19,6; 1), Екатерина Юрлова-Перхт - 51-е (+1.53,0; 3), Виктория Сливко - 61-е (+2.19,9; 2), Кристина Резцова - 78-е (+2.56,9; 3).

Вирер, которая является действующей обладательницей большого Хрустального глобуса, возглавила общий зачет Кубка мира и на следующую гонку выйдет в желтой майке лидера.

Следующая гонка на первом этапе Кубка мира пройдет 4 декабря, в этот день состоится мужская индивидуальная гонка. Женская индивидуальная гонка пройдет 5 декабря.

Теги
Кубок мира по биатлону
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