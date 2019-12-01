Олле Далин: Россия должна провести серьезную домашнюю работу по вопросу борьбы с допингом

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия является важной страной для биатлона, но она должна провести серьезную домашнюю работу по вопросу борьбы с допингом. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин.

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В конце ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.

"Россия является важной страной в мире биатлона, одним из ключевых членов биатлонной семьи, однако, как я уже говорил, сейчас для России важно провести серьезную домашнюю работу", - сказал Далин.