{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Олле Далин: Россия должна провести серьезную домашнюю работу по вопросу борьбы с допингом

Президент Международного союза биатлонистов заявил, что Россия является важной страной в этом виде спорта

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия является важной страной для биатлона, но она должна провести серьезную домашнюю работу по вопросу борьбы с допингом. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин.

На эту тему
Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Швеции

В конце ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.

"Россия является важной страной в мире биатлона, одним из ключевых членов биатлонной семьи, однако, как я уже говорил, сейчас для России важно провести серьезную домашнюю работу", - сказал Далин.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Формула-1
Шестикратный Хэмилтон и триумфальное возвращение Квята. Завершился сезон "Формулы-1"
Борьба за титул завершилась еще за два этапа до финиша сезона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС