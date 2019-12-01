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Футбол в России

Мещеряков: "Локомотив" в оставшейся части сезона должен показать свою лучшую игру

В матче 18-го тура железнодорожники уступили на своем поле московскому "Динамо" со счетом 1:2

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" в оставшейся части сезона должны показать свою лучшую игру. Об этом журналистам рассказал председатель совета директоров клуба, заместитель генерального директора РЖД Анатолий Мещеряков.

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В воскресенье "Локомотив" дома проиграл "Динамо" в рамках 18-го тура чемпионата России со счетом 1:2. В предыдущем матче в Лиге чемпионов железнодорожники проиграли немецкому "Байеру" со счетом 0:2.

"У "Локомотива" спад? Юрий Павлович [Семин] уже говорил, что мы сыграли приличное количество матчей в этом году, под 30, это много. Ничего, в следующий раз будем умнее, - сказал Мещеряков. - Какие цели на вторую часть сезона? Биться в каждом матче и показывать свою лучшую игру".

В заключительном матче осенней части чемпионата России "Локомотив" сыграет в Туле с "Арсеналом" 6 декабря. "Локомотив" располагается на втором месте в таблице чемпионата, имея в активе 34 очка после 18 матчей.

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Российский футбол
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