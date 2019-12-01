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Футбол в России

Мещеряков: "Локомотив" готовится к реконструкции домашнего стадиона в Черкизове

Сейчас арена вмещает 27320 зрителей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" готовится к реконструкции домашнего стадиона - "РЖД-Арены" в Черкизове. Об этом журналистам в воскресение сообщил председатель совета директоров столичного клуба и заместитель генерального директора РЖД Анатолий Мещеряков.

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Стадион "Локомотива" был построен в 2002 году на месте старого стадиона с таким же названием. В августе 2017 года он был переименован в "РЖД-Арену". Стадион вмещает 27320 зрителей.

"Что касается стадиона, то мы готовимся к его реконструкции. Надо сначала сделать архитектурный проект, его мы покажем всем болельщикам. Предполагается ли крыша? В данный момент нет", - сказал Мещеряков.

"Локомотив" располагается на втором месте в таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 34 очка после 18 матчей. В воскресенье команда на своем полу уступила московскому "Динамо" со счетом 1:2.

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