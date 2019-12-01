Мещеряков: "Локомотиву" немного не повезло в розыгрыше Лиги чемпионов в этом сезоне

"Локомотив" в среду уступил на своем поле немецкому "Байеру" из Леверкузена со счетом 0:2 в матче пятого тура Лиги чемпионов, потеряв шансы на выход из группы и на попадание в плей-офф Лиги Европы.

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Футболистам "Локомотива" немного не повезло в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Такое мнение журналистам в воскресенье высказал председатель совета директоров клуба, заместитель генерального директора РЖД Анатолий Мещеряков.

Выхода нет. "Локомотив" уступил "Байеру" в матче ЛЧ и не сыграет весной в еврокубках

"Что касается Лиги чемпионов, то в этом году есть различия по сравнению с прошлым. В прошлом году игры не было, в этот раз игра была, за малым исключением, но чуть-чуть не повезло, - сказал Мещеряков. - Будем дальше стремиться, у нас была задача выйти из группы, да, но мы все задачи сверяем в конце сезона. Сейчас его середина, о чем мы говорим?"

В текущем сезоне "Локомотив" стартовал с группового этапа Лиги чемпионов, в первом туре команда одержала гостевую победу над "Байером" со счетом 2:1, а после этого последовали три поражения - дважды от итальянского "Ювентуса" (1:2, 1:2) и один раз от испанского "Атлетико" (0:2).

Железнодорожники занимают четвертое место в группе D, в активе клуба три очка в пяти встречах. Лидирует "Ювентус", который набрал 13 очков, досрочно заняв первое место в группе. Вторым идет "Атлетико" (7 очков), "Байер" располагается на третьем месте (6), сохраняя шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

В заключительном матче "Локомотив" на выезде сыграет с "Атлетико" 11 декабря. "Байер" в этот же день примет "Ювентус".